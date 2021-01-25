В России и мире

ФСБ заявила о предотвращении теракта

Сотрудники ФСБ России задержали россиянина, планировавшего устроить теракт в людном месте Москвы, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Федеральной службой безопасности на территории Москвы предотвращен террористический акт. В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей»,— сообщили в ФСБ (цитата по ТАСС).

В тайнике у мужчины были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи найдены инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.

Как отмечает «Коммерсант», по данному факту следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело. Личность задержанного в ведомстве не стали раскрывать в интересах следствия. Сейчас продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.