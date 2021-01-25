Глава ВОЗ не исключил утечку коронавируса из лаборатории

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Associated Press.
«Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты», — отметил он.
Генеральный директор ВОЗ добавил, что отказываться от этой теории возникновения COVID-19 было преждевременным. Гебрейесус также призвал власти Китая к «прозрачности, открытости и сотрудничеству» в вопросе расследования.
Версию искусственного происхождения SARS-CoV-2 стали активно муссировать на Западе последние месяцы. Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен убеждены, что китайские ученые создали коронавирус, а затем попытались «замести следы». По их мнению, уханьские исследователи хотели сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Для этого к нему присоединили новый «шип». О такой манипуляции свидетельствует ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в «шипе» SARS-CoV-2. Эта последовательность едва ли могла возникнуть у вируса естественным путем.
Доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили, что обнаружили у коронавируса генетический след, которым не обладает природный вирус. Специалисты выявили у SARS-CoV-2 последовательность геномов в комбинации CGG-CGG. Ученые часто используют ее для усиления заразности и летальности вирусов: это своеобразный сигнал о том, что вставку сделали в лаборатории. При этом в обычных условиях порядок геномов CGG-CGG встречается крайне редко, отметили эксперты.
Китай неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой позиции по информации на тему COVID-19. Пекин с самого начала пандемии приступил к расследованию, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь, комментируя намерение Соединенных Штатов расследовать происхождение коронавируса, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других.