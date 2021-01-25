В России и мире

Российский робот-полицейский успешно прошел испытательный срок за рубежом

Российский сервисный робот Промобот, созданный одноименной пермской компанией, начал работу в офисе полиции города Абу-Даби год назад. Сегодня руководство полиции приняло решение об официальном включении робота в инфраструктуру объекта и дальнейшем масштабировании данного опыта на другие регионы ОАЭ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: компания Промобот.

В обязанности робота входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов полиции, измерение температуры и охрана правопорядка. Робот может общаться на английском и арабском языках. По словам разработчиков, российский Промобот — единственный в мире сервисный робот, который говорит по-арабски.

«В течение года мы тестировали и дорабатывали все системы и внутренние интеграции робота в инфраструктуру участка и остались довольны результатом. Робот действительно помогает разгрузить сотрудников полиции от рутинной патрульной работы и ограничивает контакты между людьми на период пандемии COVID-19. Полицейские всегда находятся в условиях принятия важнейших решений — и мы не можем допустить, чтобы на их работу влияли внешние факторы. От этого зависит безопасность, здоровье и даже жизни граждан», — сообщил Сухаил Аль-Хаили, исполнительный директор полиции Абу-Даби.

Благодаря успешному пилоту, сейчас запускается проект по оснащению роботами-полицейскими департаментов полиции в Дубаи, а также в эмиратах Шарджа и Аджман.

Чтобы робот эффективно выполнял обязанности, создатели робота, совместно с полицией ОАЭ, разработали специальную лингвистическую базу, которая содержит несколько тысяч вопросов и ответов, а также систему распознавания лиц. Промобот «знает в лицо» всех сотрудников полиции, посетителей и разыскиваемых преступников.

Робот также оборудован датчиками препятствий, разработанными инженерами «Промобот», и бесконтактным термометром. С помощью датчиков робот может свободно передвигаться и патрулировать объекты, объезжая препятствия, а бесконтактный термометр позволяет роботу контролировать температуру сотрудников и посетителей отделов полиции.

«Для нас это не первый подобный опыт разработки: наши роботы уже трудятся в полиции Казахстана, российских МФЦ, отделениях сотовой связи в Турции, Национальном банке Омана, где выполняют похожие задачи. — отметил директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. — В этой должности робот исключает все так называемые “ошибки человеческого фактора” — он не устает, не грубит посетителям, не опаздывает на работу, а самое главное — никогда не ошибается. Человек может забыть ответ на определенный вопрос или по невнимательности неверно измерить температуру, а робот — никогда. Это невозможно».

Это не первый российский робот на аравийском полуострове. Роботов из Перми уже можно встретить в Дубай Молле (ОАЭ) — самом большом торговом центре мира, Национальном банке Омана, сети клиник в Кувейте и школах Саудовской Аравии.