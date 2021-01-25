В России и мире

Названа причина роста заболеваемости COVID-19 в России

Рост заболеваемости COVID-19 в России связан со сменой доминирующего штамма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

«В настоящее время в мире и России в том числе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап», - рассказал Александр Горелов.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет оставаться высоким еще на протяжении месяца-полутора после достижения максимальных значений по суточному числу заразившихся, добавил эксперт.

«Достигнув максимальных значений, мы выйдем на этап стабилизации, который по эпидемиологическим законам продолжается примерно в течение месяца - полутора», - пояснил он.

Александр Горелов добавил, что лишь затем начнется постепенное снижение заболеваемости. «Насколько уверенно мы будем к этому идти, зависит от нашей приверженности соблюдению санитарных правил и вакцинации», - подчеркнул эпидемиолог.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии коронавирусной инфекции.