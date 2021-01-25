В России и мире

Ни одна страна не застрахована от более опасных штаммов - Путин

Эпидемиологическая ситуация в мире остается сложной, возможны новые вызовы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на онлайн-саммите АТЭС.

«Ни одна из стран не застрахована от вспышек коронавируса, распространения его новых, более опасных штаммов, не решена и проблема доступности и справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов, средств защиты», - цитирует президента РИА Новости.

Также глава государства рассказал об успехах России в борьбе с COVID-19.

«В целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», - отметил глава государства, добавив, что Москва готова делиться антикризисными разработками.

Он напомнил, что в стране реализовали комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям.