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Минпромторг сообщил о планах поставлять медкислород из Китая и Финляндии

Минпромторг РФ ведет переговоры с КНР и Финляндией о поставках медицинского кислорода для создания запасов в отдельных регионах России, сказал глава министерства Денис Мантуров. Он отметил, что в пяти регионах сохраняется острая нехватка медкислорода.

По словам Мантурова, у Финляндии и Казахстана уже были закуплены отдельные партии, по 100 и 20 тонн соответственно. «Сейчас ведем переговоры (с Финляндией) о поставках на постоянной основе объемов 240 тонн в месяц. Чтобы иметь гарантированные запасы в Сибири и на Дальнем Востоке, наши торговые представительства в Китае отрабатывают варианты прямой контрактации этими регионами сжиженного кислорода из КНР»,— сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 (цитата по ТАСС).

Ранее острую нехватку медкислорода испытывали девять регионов, однако ситуацию удалось исправить «в ручном режиме» и после работы «с производителями кислорода и регионами», сказал министр. Он отметил, что предприятия химической, нефтяной, атомной и других отраслей дополнительно выделили больницах технический кислород.

Как отмечает «Коммерсант», в июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу сформировать запасы кислорода для больниц. После этого, по информации источников РБК, министерство попросило российские металлургические компании снизить потребление технического кислорода, предупредив перед этим о возможности пересмотра контрактов.