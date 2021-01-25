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Росавтодор ожидает повышения тарифа «Платона» до 2,44 рублей за километр

Тариф системы взимания платы с грузовиков «Платон» в феврале 2022 года может повыситься на 10 коп., до 2,44 руб. за километр пробега, сообщил Росавтодор по текущим данным об инфляции. То, на сколько будет индексирован тариф, будет зависеть от итоговых данных Росстата о годовой инфляции, передает «Коммерсант».

Фактический размер платы планируется опубликовать с 10 по 20 января 2022 года.

По опубликованным в июле данным Росстата, потребительские цены поднялись на 4,6% с начала года. ЦБ в своем бюллетене отметил, что, по данным аналитиков регулятора, пик годовой инфляции пока не достигнут.