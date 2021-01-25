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Путин произвел перестановки в руководстве МВД

Президент России Владимир Путин произвел перестановки в руководстве МВД. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин, в частности, поручил освободить от должности замминистра внутренних дел генерал-полковника полиции 65-летнего Михаила Ваничкина. На его место назначен генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов.

Указ вступает в силу со дня подписания, 16 июля.

Как отмечает «Лента.ру», Андрей Храпов в 2016 году стал руководителем Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД. В 2017-м ему присвоили специальное звание генерал-лейтенанта полиции. Он также является выпускником четвертого потока президентской программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.