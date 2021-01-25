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Эксперт Роспотребнадзора: Заразные варианты COVID-19 вытесняют остальные

Более заразные варианты коронавируса вытесняют другие штаммы, но тяжесть течения COVID-19 при этом не прогрессирует, рассказал руководитель филиала новосибирского центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов.

«Если появляется более агрессивный вариант вируса, он заражает больше людей, в это время другие варианты вируса не размножаются, они распространяются медленнее и сходят со сцены. И это совершенно естественно», — приводит слова Семенова РИА Новости.

Как отметил специалист, чем сильнее заразность, тем выше эффективность вируса. «А вот тяжесть заболевания — нет, тяжесть не прогрессирует. В итоге идеальный паразит не стремится убить своего хозяина», — добавил Семенов.

Он напомнил, что есть и другие разновидности коронавирусов, которые вызывают обычные сезонные простуды. Они весьма заразны, но от них никто не умирает и не болеет тяжело.

На этой неделе чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия COVID-19 далека от завершения, и предупредил о появлении и распространении новых, более опасных штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

Пока что в списке «вызывающих озабоченность» фигурируют четыре штамма: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). При этом дельта, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской версии вируса и продолжает мутировать: недавно стало известно о появлении варианта «дельта плюс».