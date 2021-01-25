В России и мире

Смертность от наркотиков в России выросла на фоне пандемии на 60%

Смертность в России от причин, связанных с наркотиками, в прошлом году выросло на 60%, до 7316 человек, по сравнению с 4569 умершими годом ранее — до пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

В 2016-2018 годах от наркотиков в России ежегодно умирали 4,4-4,8 тыс. человек, следует из данных ведомства.

Статистическая служба представила наиболее подробный отчет о причинах смерти в России в 2020 году, сгруппировав данные примерно по 300 кодам краткой российской номенклатуры причин смерти, основанной на Международной классификации болезней. В этих данных впервые появилась новая причина — «коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19», от которой за год погибли 144 691 россиянин.

Но влияние пандемии на смертность шире, чем количество людей, умерших непосредственно от COVID-19. Перенесенный коронавирус, как предполагали специалисты, усиливал течение других (хронических) заболеваний, что отразилось в росте российской смертности от болезней системы кровообращения (на 11,6% в 2020 году), пневмонии (в 2,4 раза), болезней нервной (на 20,9%) и эндокринной системы (на 25%).

Другой канал влияния — рост смертности от некоторых внешних причин, главным образом от алкоголя и наркотиков. В 2020 году в России от причин, связанных с алкоголем, умерли 50,4 тыс. человек — на 6,3% больше, чем в 2019-м (после снижения этого показателя примерно на 2%), пишет источник. По данным американского Института измерения и оценки здоровья, психологическое влияние пандемии и соответствующих карантинных ограничений может приводить к усугублению психических расстройств, повышенному употреблению алкоголя. Потребление водки в России на душу населения в 2020 году выросло на 2%.