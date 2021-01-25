В России и мире

В Госдуме прокомментировали возможность сокращения рабочей недели

Сокращение рабочей недели до 36 часов позволит повысить производительность труда и качество жизни граждан. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Два года Исландия проводила эксперимент, когда часть предприятий была переведена на 36-часовую рабочую неделю, и опыт показал, что интенсивность труда не сократилась, а даже наоборот увеличилась. В итоге страна, как и многие европейские страны, перешла на 36-часовую рабочую неделю, и нам тоже пора», - цитирует ее Ura.ru.

В России, по ее мнению, нужно ввести 36-часовую рабочую неделю. Примерно по семь часов в день. Сейчас рабочая неделя составляет 40 часов.

Светлана Бессараб также привела в пример трудовой опыт на селе. «Рабочая неделя у российской женщины на селе сокращенная, 36 часов, при сохранении заработной платы и ни один работодатель не жалуется», — добавила парламентарий. По мнению депутата Госдумы, уход от 40-часового рабочего дня поможет в целом улучшить экономику в стране.

«Сто лет назад и сегодня мы работаем одинаково, при 40-часовой рабочей неделе, однако интенсивность труда при этом очень серьезно возросла. А ведь когда у человека больше свободного времени, он его начинает посвящать семье, отдыху, это повышает общее настроение. И это сказывается на экономике», — объяснила она. При этом спикер отметила, что такого эффекта нельзя будет добиться введением четырехдневной рабочей недели при 40-часовой норме.