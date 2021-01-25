В России и мире

Мишустин определил кураторов федеральных округов из числа вице-премьеров

Глава правительства РФ Михаил Мишустин определил кураторов регионов из числа вице-премьеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Источник в аппарате правительства подтвердил, что распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано и новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

В частности, по словам собеседников издания, Татьяна Голикова, отвечающая за здравоохранение и образование, будет курировать Северо-Западный федеральный округ. Это назначение источник в аппарате правительства объяснил тем, что в округе сосредоточены производства жизненно важных вакцин и лекарств, а также крупные вузы.