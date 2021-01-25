В России и мире

Эксперты рассказали, как избежать ошибок при сдаче тестов на антитела

Из-за того, что в России используется большое число тест-систем на антитела к коронавирусу, сравнивать результаты анализов, произведенных с разными реагентами от разных производителей, может быть бессмысленно, сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

Для того, чтобы получить корректные данные о динамике количества антител к коронавирусу в крови, необходимо сдавать количественные тесты на антитела в одних и тех же лабораториях, с использованием одинаковых тест-систем, рассказали специалисты.

Тесты на антитела бывают количественными и качественными, пояснили в лаборатории.

Количественные тесты показывают концентрацию антител, выраженную в определенных единицах в объеме биологического материала (например ед./мл). Они позволяют оценить изменение уровня антител в крови. Качественные тесты используются для того, чтобы понять, есть ли у человека антитела к коронавирусу в принципе.

Сейчас в России используется 150 различных тест-систем на антитела к COVID-19, уточнила Эльвира Соколовская, исполнительный директор сети клиник «Семейный доктор». Все тесты различаются чувствительностью, возможностью количественной и качественной оценки уровня антител, используемыми антигенами.

«Два результата, полученных в разное время, но выполненных одной и той же количественной методикой, можно сравнивать между собой, делать вывод, как изменился уровень антител», — заметил медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов. Он пояснил, что у каждой из тест-систем есть свои показатели измерения и референсные значения, которые лаборатория указывает, как правило, на бланках результата. Из-за этого для того, чтобы сравнивать результаты тестов, нужно сдавать тест в одной лаборатории, которая будет выполнять его одинаковым методом на реагентах одного и того же производителя.

Также нужно различать тесты на антитела, вырабатывающиеся к разным антигенам (элементам вируса), и тесты на разные классы антигенов. Например, тест на антитела класса IgM способен показать острую фазу заболевания. Антитела класса IgG начинают вырабатываться через несколько недель после перенесенного заболевания, они означают, что у человека выработался иммунитет.