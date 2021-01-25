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Минздрав: Поражение легких при коронавирусе стало развиваться быстрее

Коронавирусная инфекция стала распространяться быстрее, а развитие поражения легких у пациентов ускорилось вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

По его словам, если раньше поражение легких наступало на шестые-седьмые сутки, то сегодня оно может возникать уже к третьим-четвертым.

«Это та сегодняшняя особенность — более быстрое распространение среди населения и более быстрое течение заболевания у пациентов», — сказал Михаил Мурашко и отметил, что эту особенность нужно учитывать, раннее начало лечения может помочь сохранить здоровье.

Ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что вероятность заразиться коронавирусом штамма «дельта» значительно выше, чем обычным.

В свою очередь руководитель филиала новосибирского центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что более заразные варианты коронавируса вытесняют другие штаммы, но тяжесть течения COVID-19 при этом не прогрессирует.