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В Совфеде предложил давать привившимся от коронавируса два дня выходных

Тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова сенатора Татьяны Кусайко.

«Учитывая, что в последнее время все чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжелым течением, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию. Дополнительные выходные дни в день вакцинации и после могут этому способствовать», — сказала парламентарий.

Она отметила, что после прививки в некоторых случаях может наблюдаться небольшое недомогание или повышение температуры. «Конечно, в таком случае лучше побыть дома», — добавила Татьяна Кусайко.

Напомним, жители Псковской области, согласно распоряжению губернатора Михаила Ведерникова, уже могут получать дополнительные выходные при вакцинации.