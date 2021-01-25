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Росавиация отказала перевозчикам в заявках на полеты на курорты Египта

Все заявки авиакомпаний на полеты из российских аэропортов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду получили у Росавиации отказ в допуске. Всего перевозчики подали заявки на полеты в Египет по 231 направлению, пишет РБК.

Росавиация опубликовала приказ о допусках авиакомпаний на выполнение международных рейсов по определенным направлениям. Ни одного нового допуска на полеты в Египет ни одна авиакомпания не получила, а в разделе об отказах названо 231 направление из аэропортов России, в том числе столичных, на курорты Египта.

Причина отказа в приказе не указана. «Отказ в допуске авиакомпаний к выполнению регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх связан с отсутствием рекомендаций оперативного штаба по частотности и количеству полетов на курорты Египта», — сообщил РБК источник в Минтрансе.

На полеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх получили отказы шесть авиакомпаний, которые собирались выполнять 32 рейса в неделю. На полеты из Санкт-Петербурга в Хургаду отказы в допуске получили четыре авиакомпании, которые запрашивали разрешение на 17 рейсов в неделю. Вдобавок «Уральским авиалиниям» ведомство не разрешило увеличить количество полетов по этому направлению с трех до шести в неделю.

Отказ в допуске получили еще 56 направлений в Таджикистан и Узбекистан из 12 аэропортов России.

Как указано на сайте Росавиации, в настоящее время на египетском направлении разрешены полеты из Москвы и некоторых региональных аэропортов в Каир.