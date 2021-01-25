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Названо последствие отказа от второй дозы вакцины против COVID-19

Некоторые россияне в ходе вакцинации от COVID-19 получают лишь первую дозу препарата, а вторую стадию не проходят. К каким последствиям это может привести, рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Специалист предположил, что такие люди не верят в вакцинацию и прививаются лишь для того, чтобы от них «отвязались». В итоге, пояснил профессор кафедры вирусологии, иммунный ответ у них не сформируется в достаточной степени. «Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет», — сказал Алексей Аграновский.

Он объяснил, что люди, получившие только одну дозу прививки, остаются уязвимы, особенно для быстро распространяющегося по планете штамма «дельта».

«Дело в том, что штамм "дельта" в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, которая делалась на "нулевой" штамм, то есть уханьский. Вакцина была заточена под "нулевой" вариант, и вот пришел "дельта". Вакцина "Спутник V" била "нулевой" штамм на 90 и более процентов, а "дельту" уже на 80 процентов. Это все равно много, но уже не 95 процентов», — цитирует Аграновского РИА Новости.

Чтобы получить максимально возможную защиту, надо вакцинироваться по схеме и не пытаться импровизировать, подчеркнул профессор кафедры вирусологии.