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Врач назвала преграды на пути вакцинации среди пожилых

Одной из преград на пути к вакцинации граждан старшего возраста является низкая просветительская активность медиков, работающих с этой группой пациентов. Это следует из презентации директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, главного внештатного специалиста гериатра Минздрава РФ Ольги Ткачевой, передает РИА Новости.

«Преграды на пути вакцинации у граждан старшего возраста: <...> низкая просветительская активность среди целевой группы медицинского персонала», - говорится на слайде, показанном в ходе конференции «Развитие календаря прививок в условиях COVID-19 – забота о здоровье и долголетии».

Ткачева также обратила внимание, что не все необходимые виды вакцин входят в государственную программу вакцинации и что появляется много «антипрививочной информации», в том числе в СМИ.