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В России вырос спрос на киберстрахование

Спрос на киберстрахование существенно вырос в первом полугодии 2021-го по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на крупнейших представителей рынка.

В частности, в «Сбербанк страховании» отмечается повышение интереса со стороны предприятий малого и микробизнеса. Так, за январь-июнь 2021-го года они заключили 1,1 тыс. договоров, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020-го и в два раза выше показателя по итогам всего прошлого года.

В компании считают, что основным фактором такого роста является тренд на цифровизацию на фоне пандемии коронавируса, когда организации были вынуждены оперативно подключать различные интернет-сервисы. Это, в свою очередь, повысило опасность кибератак, отмечают специалисты.

При этом самыми уязвимыми оказались именно малый и микробизнес. В этом сегменте злоумышленникам проще всего осуществить преступный умысел, распространив через фишинговые письма вредоносную программу-вымогатель. Эксперты полагают, что в дальнейшем популярность страхования цифровых рисков у малых предприятий продолжит расти.

В страховой компании ВСК подтвердили существенное увеличение запросов по подобным договорам, в том числе со стороны банков.

При этом, как рассказали в ВСК и «АльфаСтраховании», для банков с базовой лицензией в настоящее время разрабатывается пилотный проект пакетного страхования киберрисков.