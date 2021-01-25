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Владимир Путин призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса в России

Темпы вакцинации от COVID-19 в России необходимо повышать, но навязывать прививку нельзя. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства 21 июля.

«Наша основная задача сейчас - это повышение темпов вакцинации в стране, - цитирует ТАСС главу государства. - Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии».

Президент обратил внимание на то, что «ничего нельзя навязывать». «Нам нужно объяснять», - подчеркнул Владимир Путин.

«Это лето стало для нас очередным испытанием и в борьбе с коронавирусной инфекцией. Очень все непросто, как мы видим. Понятно, что люди устали», - сказал он.