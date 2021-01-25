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Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях

Отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет в российских паспортах будут ставиться по желанию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В паспорте обязательно производятся отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также отметки об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста.

«По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки: о регистрации и расторжении брака... о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста)... о ранее выданных паспортах... о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ... о группе крови и резус-факторе... об идентификационном номере налогоплательщика», - приводит РИА Новости содержание документа.

Ранее по желанию в паспорте ставились только отметки о группе крови и резус-факторе, а также об идентификационном номере налогоплательщика.