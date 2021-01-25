В России и мире

Президент Эстонии на велосипеде провела инспекцию сухопутной границы с Россией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд проехала на велосипеде вдоль участка сухопутной эстонско-российской границы 20 июля.

«Вчера вместе с генеральным директором департамента полиции и погранохраны Эльмаром Вахером и главой пограничной службы Эгертом Беличевым мы проехали на велосипедах вдоль сухопутной эстонско-российской границы», - написала сегодня Керсти Кальюлайд в Facebook.

Президент отметила, что граница находится под охраной и ее обустройство продолжается, пишет РИА Новости. «Развитие приграничной инфраструктуры даже за те четыре с половиной года, что я нахожусь в должности президента республики, впечатляет», - отметила она.

По словам Керсти Кальюлайд, сегодня нет никаких признаков возрастающего миграционного давления на эстонской границе. «Но, конечно, мы внимательно следим за тем, что происходит на восточной границе Литвы и Латвии. И мы не только наблюдаем, но и готовимся», - добавила она.