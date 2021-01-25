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МОК одобрил смену девиза Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет одобрил смену девиза Олимпийских игр. Об этом сообщает Спорт РИА Новости.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

До сих пор Олимпиады проходили под девизом «Быстрее, выше, сильнее!». Новый вариант будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни: Citius, altius, fortius — communis).

Решение на сессии МОК в Токио приняли единогласно.

«Это эпохальное событие», — сказал глава комитета Томас Бах, который и выдвинул идею изменить девиз.

Летняя Олимпиада — 2020 пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести на год. Игры должны стать самыми масштабными и по числу видов спорта — 33, и категориям — 339. В них примут участие около 19 тысяч спортсменов. При этом болельщиков из-за рубежа на Олимпиаду не допустят, а большинство соревнований пройдет вообще без зрителей.