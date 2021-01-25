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В России выявили бразильский штамм COVID-19

«Бразильский» штамм COVID-19 «гамма» выявили в России. Он, как и «индийский» штамм «дельта», является более заразным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научный центр Роспотребнадзора «Вектор».

«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "дельта", выявлены единичные случаи варианта "гамма"», - сказали в центре.

Там отметили, что «гамма» и «дельта» были отнесены к категории «вызывающих озабоченность», поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.

Штаммы «лямбда» и «эпсилон», «относимые к вариантам, вызывающим интерес», на территории РФ не были выявлены, уточнили в центре.

Там рассказали, что в настоящее время «индийский» вариант становится доминирующим во многих странах.

«В РФ также отмечается тенденция замещения других вариантов вариантом дельта. С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами, нет оснований ожидать вытеснения варианта дельта уже изученными разновидностями SARS-CoV-2», - пояснили в «Векторе».

По информации центра, на данный момент получено несколько образцов вариантов нового коронавируса из исследовательских учреждений Австралии, Таиланда и Италии.

«Новые варианты SARS-CoV-2 комплексно исследуются по заданному алгоритму, в рамках которого определяется их жизнеспособность на различных поверхностях, патогенность для лабораторных животных и ряд других свойств, включая эффективность нейтрализации. Полный цикл исследований требует около двух месяцев», - сказали в «Векторе».