В России и мире

«Вектор» заявил об отсутствии прививок у заболевших бразильским штаммом

Выявленные в России единичные заразившиеся гамма-штаммом не были привиты от коронавируса. Об этом пердает ТАСС со ссылкой на научный центр «Вектор».

«Случаи, выявленные в рамках генетического мониторинга в Российской Федерации, носят единичный характер. Во всех случаях выявления варианта "гамма" - это первые случаи заражения новым коронавирусом у пациентов. Привиты заболевшие не были», - сообщили в научном центре.

В центре отметили, что пока нет доказательств того, что вариант «гамма» вызывает более тяжелое течение COVID-19, чем другие мутации.

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В «Векторе» добавили, что несколько случаев заражения были выявлены в России, начиная с мая 2021 года, что свидетельствует о чувствительности системы слежения за распространением новых вариантов коронавируса.

«Наблюдаемые в мире тенденции указывают на вытеснение варианта "гамма" вариантом "дельта", с учетом чего следует ожидать, что в Российской Федерации конкурентные преимущества варианта "дельта" станут препятствием для потенциального распространения варианта "гамма"», - подчеркнули в центре «Вектор».

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Обеспокоенность в ВОЗ вызывает продолжающееся распространение в мире всех четырех штаммов, относящихся к категории VOC. Вариант «альфа», обнаруженный впервые в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствовал по состоянию на 20 июля в 180 странах (на две больше, чем неделей раньше). Версию коронавируса, получившая официальное название «дельта», впервые обнаружили в Индии в октябре прошлого года. Вариант «бета», который выявили в августе прошлого года в ЮАР, сейчас присутствует в 130 государствах (на семь больше, чем на предыдущей неделе), а «гамма», обнаруженный в сентябре в Бразилии, за семь дней расширил свою географию с 75 до 78 стран.