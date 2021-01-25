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Пандемия коронавируса далека от завершения – ВОЗ

Пока рано говорить о завершении пандемии коронавируса. Об этом говорится в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирной организации здравоохранения.

Региональный директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что из-за распространения дельта-штамма во многих странах Европы растет заболеваемость, пишет РИА Новости.

Чтобы сдержать распространение коронавируса в этих условиях, важно сохранять бдительность, подчеркнул глава ECDC Андреа Аммон. «Это означает прохождение полного курса вакцинации, как только представится возможность, а также необходимость сохранять физическую дистанцию, мыть руки, избегать людных мест и носить маски, где это нужно», - подчеркнул он.

По словам Андреа Аммона, такие меры помогут избежать локдаунов, так как они предотвращают распространение болезней без «блокировки значительной части общества».

ECDC и ВОЗ настоятельно рекомендовали быстро наращивать темпы вакцинации.