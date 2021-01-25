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2 человека погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

Туристический автобус съехал с дороги в кювет в Краснодарском крае. В результате погибли два человека, еще 18 пострадали. Региональная прокуратура считает, что причиной аварии мог стать отказ тормозов.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по региону, авария произошла 24 июля в 9:00 на 14-м км автодороги Нижегородская—Мезмай Апшеронского района. В больницу был доставлен 21 человек. Один человек умер на месте происшествия, а второй скончался в машине скорой помощи.

«В машине скорой помощи умер один из пострадавших. Таким образом, общее число погибших составляет два человека»,— сообщил источник ТАСС в медицинских службах.

Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, причиной съезда мог стать отказ тормозов. Как отмечает «Коммерсант», по факту аварии надзорное ведомство организовало проверку, в рамках которой будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, включая техническое состояние выпущенного на линию транспортного средства.