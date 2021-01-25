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Замначальника уголовного розыска застрелили в Ставрополе

Заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя застрелили, сообщает в субботу ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестные застрелили замначальника отдела уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя. Ведется розыск двоих подозреваемых», - сказал собеседник агентства.

Полицейского госпитализировали с огнестрельным ранением, но, несмотря на оказанную помощь, он умер в больнице.

Источник уточнил, что нападение на полицейского совершили вечером 23 июля возле его дома. «По предварительной версии, это было спланированное убийство. Преступники поджидали сотрудника полиции. Когда он приехал к дому, один из них открыл стрельбу из огнестрельного оружия. После этого преступники скрылись на автомобиле», - сообщили в правоохранительных органах.