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Путин назначил Шувалова главой ВЭБ.РФ сроком на пять лет

Президент России Владимир Путин переназначил Игоря Шувалова председателем госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Срок назначения — пять лет. Шувалов возглавляет ВЭБ.РФ с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет являлся первым вице-премьером РФ (с 12 мая 2008 по 18 мая 2018 года).

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания»,— говорится в документе, опубликованном субботу, 24 июля.

Как отмечает «Коммерсант», в группу ВЭБ.РФ входят «Роснано», фонд «Сколково», Российский экспортный центр, Корпорация МСП, Фонд развития промышленности, Фонд содействия инновациям и другие институты развития.

ВЭБ.РФ планирует к 2022 году выделить на поддержку российской экономики 3 трлн руб. Как сообщил Игорь Шувалов в июне, в рамках новой стратегии ВЭБ.РФ хочет нарастить поддержку экономики страны на 70%.