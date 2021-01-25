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Власти Литвы обратились за помощью к соседним государствам из-за нехватки колючей проволоки

Власти Литвы обратились за помощью к соседним государствам из-за нехватки колючей проволоки для строительства заграждения на границе с Беларусью. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заместителя главы МВД Литвы Арнолдаса Абрамавичюса.

По его словам, проволоку нужного диаметра в Литве никто не производит, а ближайшая страна — Польша — тоже сделала заказ для охраны своей границы.

Абрамавичюс сообщил, что Литва ведет переговоры с несколькими государствами, в том числе Словенией и Данией, о поставке проволоки.

Как отмечает радио «Эхо Москвы», 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации из-за роста притока нелегальных мигрантов с Ближнего Востока через Беларусь.