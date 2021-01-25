В России и мире

Раскрыто число обманутых дольщиков в России

В настоящий момент в России насчитывается около 80-100 тысяч обманутых дольщиков. Такой статистикой в ходе прямого эфира в своем Instagram-аккаунте поделился вице-премьер России Марат Хуснуллин. Его слова приводит ТАСС.

«Цифра плавающая, плюс-минус 10 процентов. Я для себя внутренне и для Фонда дольщиков ставлю задачу в 2023 году все решения принять», — подчеркнул он, комментируя проблему.

Вице-премьер пообещал, что основная часть решений будет принята уже в этом году. Он указал, что в отношении следующего года наблюдается проблема с финансами, в связи с этим Минфину была адресована просьба выделить дополнительное финансирование. После этого, полагает Хуснуллин, урегулирование проблемы обманутых недобросовестными застройщиками будет ускорено.

Как отмечает «Лента.ру», ранее эксперты фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства назвали регионы России с самыми недобросовестными застройщиками. Больше всего проблемных строений насчитали в Новосибирской области. В топ-3 также вошли Ленинградская область и Краснодарский край.