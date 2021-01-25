В России и мире

В Греции осудили 34 россиянина в связи с перевозкой нелегалов

В Греции вынесли 34 обвинительных приговора россиянам, замешанным в нелегальной перевозке мигрантов. Еще семь аналогичных дел находятся на рассмотрении, уточнила в эфире телеканала «Россия-24» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что к настоящему моменту известно о 41 подобном случае. По ее словам, российское посольство наблюдает за ситуацией и отрабатывает каждый из упомянутых случаев «от А до Я».

Мария Захарова также указала, что многие соотечественники, решившие отправиться на заработки в Грецию, угодили в ловушку, так как Афины «объявили войну всем тем, кто занимается нелегальной переброской мигрантов, беженцев».

Представитель внешнеполитического ведомства упомянула, что в аналогичные ситуации попадают не только россияне, но и украинцы. «Предвзятость на государственном уровне или в плане действий правоохранительных органов, судебной власти — об этом тоже говорить нельзя, потому что мы находимся в плотном контакте и с министерством иностранных дел Греции, и с министерством юстиции, и с другими правоохранительными органами», — заключила она.

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников уведомил о задержании 26 российских моряков в Греции. Он уточнил, что решение было принято из-за перевозки мигрантов. При этом Мельников оговорился, что представители ЕС и Турции, которые нередко попадают под обвинение по тем же параметрам, освобождаются от наказания: дело в том, что Конвенция по борьбе с торговлей людьми освобождает от ответственности лиц, которые совершили преступление под давлением или были введены в заблуждение работодателями, передает «Лента.ру».