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Путин в воскресенье примет главный военно-морской парад России

Президент России Владимир Путин 25 июля, в День Военно-морского флота, примет Главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщили в пресс-службе Кремля.

В этом году в параде примут участие около четырех тысяч военнослужащих ВМФ, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации, отмечает «Интерфакс». Среди участников Главного военно-морского парада - ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Гремящий» и «Стойкий», большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Минск», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов».

Впервые в параде примет участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А».

Кроме того, в присутствии Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера «Механик Сизов». Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу «Русской рыбопромышленной компании».

По сообщениям СМИ, в связи с угрозой распространения коронавируса парад пройдет без зрителей.

На снимке: празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. 2016 год. Фото: kremlin.ru