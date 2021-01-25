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Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для мозга

Нарушение когнитивных функций - ухудшение памяти и снижение концентрации внимания - после коронавирусной инфекции является нормальным явлением, поскольку подобные осложнения могут возникать после любого вируса. Период восстановления когнитивных функций составляет не менее месяца и является индивидуальным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов в области психиатрии и психологии.

«Любой вирус имеет две точки приложения: сосуды - то есть нарушение капиллярного кровотока - и влияние на нервную ткань, как центральную, так и периферическую, так что ничего сверхъестественного здесь нет, это не какие-то сугубо ковидные последствия и осложнения. Это последствие любого вируса, которое определяется интоксикацией, то есть астенической составляющей», - сказал врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

По его словам, любой человек после болезни быстро устает и долго восстанавливается. «Такие проблемы, как концентрация внимания, память и прочие формы вегетативного реагирования, абсолютно нормальны и ничего катастрофического здесь нет», - отметил он и добавил, что работа капиллярной сети ухудшается в результате переноса вируса - то есть мозг голодает.

С ним согласен заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов: «Снижение концентрации внимания - не самое частое последствие ковида, однако на ухудшение памяти люди жалуются часто. И это объяснимо: люди выходят из болезни обессиленные, долго восстанавливаются. Естественно, такие функции, как внимание и память, страдают».

Восстановление в таком случае может занять не менее месяца, но все зависит от каждого человека индивидуально, заключил Федорович.

Ениколопов также заметил, что в то же время далеко не у большинства переболевших фиксируются когнитивные нарушения. «Больше страдает эмоциональная сфера. Многие отмечают подавленное настроение, тревогу и даже депрессию после болезни. Это, разумеется, зависит не только от длительности и обстоятельств болезни, но и от настроя человека, от его эмоционального состояния в обычной жизни», - подчеркнул он.

По словам доцента кафедры социальной психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Александра Рикеля, причины депрессии и тревожности кроются не только в изменении образа жизни, но и в прогрессировании социальных фобий, связанных с потерей работы, сложностями в адаптации к новой реальности. «Так, например, в период локдауна произошел массовый переход из офлайн режима жизни на онлайн. В таких случаях когнитивные функции человека перестраиваются, но они не всегда могут успеть перестроиться нужным образом», - обратил внимание он.

Эксперт добавил, что подобная дезадаптация может возникать не только после коронавируса и пандемии в целом, но и после любых социальных потрясений. «Однако это можно и нужно тренировать: даже находясь в онлайне, всегда есть возможность вернуться к практикам жизни офлайн - чтению, живой коммуникации. Это, безусловно, будет поддерживать на достаточном уровне когнитивный аппарат», - заключил он.