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Путин принял участие в спуске на воду супертраулера нового поколения

После главного военно-морского парада президент России Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду супертраулера нового поколения - большого рыболовного траулера проекта СТ-192 «Механик Сизов».

Фото - скриншот видео телеканала «Санкт-Петербург»

Церемония состоялась в воскресенье, 25 июля, на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Судно, несмотря на свои внушительные размеры, вошло в воду без брызг, передает «Россия 24».

«Механик Сизов» - это, по сути, плавучий рыбзавод. Его задача - добыча рыбы на Дальнем Востоке. Судно может автономно провести в плавании 45 суток. Работу обеспечивают 40 человек экипажа. Еще 99 человек - сотрудники фабрики. Мощности хватит, чтобы обработать 250 тонн рыбы за сутки и до 60 тысяч в год. Объем морозильного трюма - 4 тысячи кубических метров.

Заказчиком выступила крупнейшая рыболовецкая компания. Сумма контракта не разглашается. Этот траулер построен по инвестиционной программе. Относительно более ранних версий он будет в два раза более эффективен в добыче рыбы, а новый двигатель делает этот траулер экономичным и экологичным, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Всего таких траулеров будет спущено 10.