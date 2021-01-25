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Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19 у детей

Ученые из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ (США) рассказали об опасном последствии COVID-19, с которым могут столкнуться дети и подростки. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование, опубликованное на портале Healio.

Ученые пришли к выводу, что в числе признаков длительного течения инфекции — высокая температура, боли в животе, рвота, диарея, сердечная недостаточность, сильные головные боли и быстрая утомляемость. Как считают медики, заболевания желудочно-кишечного тракта менее распространены среди детей, но полностью исключать их нельзя.

Кроме того, по данным врачей, 2-4 недели спустя после заражения COVID-19 есть риск развития синдрома мультисистемного воспаления (MIS-C), провоцирующего поражения сердечно-сосудистой системы и коронарной артерии. Чтобы выяснить его причины, ученые провели эксперимент с участием 100 детей.

Как выяснилось, у пациентов с MIS-C вирус продолжал определяться в кишечнике. Причина в том, что частицы COVID-19, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте, попадают в кровоток. Поэтому организм дает иммунный ответ, характерный для MIS-C. Как говорит ведущий пульмонолог Массачусетской больницы Лель Йонкер, это первое исследование, которое показало: вирусные частицы MIS-C в крови совпадают с гипервоспалительной реакцией.