Рядом с Осло упал метеорит

Над Восточной Норвегией пролетел метеорит, многие жители слышали сильный гул. Затем он упал. Об этом сообщает РБК со ссылкой на норвежскую метеорную сеть.
Изначально сообщалось, что вспышки света появились в небе 01:08 (02:08 мск) 25 июля и были видны около пяти секунд. В частности, огненный шар можно было увидеть из Осло. Предполагалось, что части метеорита упали на территории природного заповедника Финнемарка между коммунами Мудум и Лиер.
Позже в Норвежской метеорной сети уточнили, что метеорит впервые обнаружили в 90 км над холмом Кьеркебергет в Нордмарке к северу от Осло, он перемещался в юго-западном направлении. Затем метеорит распался на части и приблизительно через 30 минут погас в 23 км над землей. Падение создало мощную ударную волну, которую «многие ощутили». Однако никто не пострадал.
Норвежский сейсмологический центр NORSAR обнаружил метеорит между 01:10 и 01:15 ночи.
В марте светящийся шар видели в небе над Якутией. Однако тогда в пресс-службе «Роскосмоса» появление яркого метеора объяснили тем, что в атмосфере сгорел разгонный блок «Фрегат» — в 2009 году он вывел на орбиту шесть спутников.