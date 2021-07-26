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МЧС предлагает создать оперштабы по предотвращению ЧС в каждом регионе

МЧС России предлагает создать в каждом регионе оперативные штабы по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава министерства Евгений Зиничев на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока, которое проводит премьер-министр Михаил Мишустин.

«В целях обеспечения единства управления при ликвидации ЧС предлагается в каждом регионе при комиссиях по чрезвычайным ситуациям создать постоянно действующие оперативные штабы, руководство которыми возложить на начальников территориальных органов МЧС России», - цитирует его ТАСС.

Кроме того, Евгений Зиничев отметил, что МЧС проводит работы по цифровизации финансовой помощи пострадавшим от ЧС, что позволит ускорить ее получение.