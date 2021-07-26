В России и мире

Глава научного центра вирусологии назвал примерные сроки окончания пандемии

При сохранении в мире нынешних темпов вакцинации пандемия COVID-19 в 2022 году не закончится, заявил руководитель екатеринбургского филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Семенов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно <...> При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее», — сказал он.

По словам специалиста, опыт прошлых лет, например гонконгского гриппа, показывает, что для полного завершения пандемического процесса нужно два-три года, и это зависит, прежде всего, от темпов образования коллективного иммунитета.

Массовая вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Жителям страны доступны три препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Для ревакцинации рекомендован «Спутник Лайт».