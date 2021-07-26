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В России и мире

Объявлены предварительные результаты испытаний комбинации «Спутника» и AstraZeneca

30.07.2021 12:25|ПсковКомментариев: 1

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил предварительные результаты исследования комбинированного применения вакцин AstraZeneca и «Спутник V». Клиническое исследование проходит в Азербайджане.

По информации РФПИ, вакцинировали 50 добровольцев: у них отсутствуют «серьезные нежелательные явления», после вакцинации никто не заболел, пишет РБК. «Промежуточный анализ данных демонстрирует высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов», — отметили в фонде.

Первые данные по иммуногенности комбинации двух препаратов планируют опубликовать в августе.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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