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Лукашенко допустил размещение российских войск в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов разместить в стране вооруженные силы России, если это будет необходимо для безопасности Союзного государства. Сейчас, по словам Лукашенко, такой необходимости нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Минск не обращался к Москве с просьбой насчет размещения вооруженных сил.

«Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений,— они будут здесь размещены незамедлительно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы. Не считая "территориалов", мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тыс. человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем»,— сказал Александр Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки (цитата по БелТА).

«Ъ FM» спросил Дмитрия Пескова, допускают ли в Кремле размещение вооруженных сил России в Белоруссии. «Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия. Каких-либо обращений от Белоруссии на этот счет не было»,— ответил Дмитрий Песков.

Как отмечает «Коммерсант», ранее президент России Владимир Путин заявил, что Союзное государство с Белоруссией — это «определенный уровень интеграции», а не государство в прямом смысле слова. По его мнению, уровень интеграции в нем ниже, чем в Евросоюзе. Россия и Белоруссия последние несколько лет пытаются согласовать «дорожные карты» по экономической интеграции двух стран. Премьер Белоруссии Роман Головченко ранее в июле заявил, что в союзных программах осталось согласовать технические моменты.