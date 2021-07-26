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В России и мире

Российские власти задумались о запрете вывоза бензина

30.07.2021 20:44|ПсковКомментариев: 0

Российские власти задумались о запрете вывоза бензина из страны. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, правительство рассматривает запрет экспорта, а Минэнерго готовится в ближайшее время внести соответствующее предложение. Его слова приводит ТАСС.

По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу, 30 июля, стоимость бензина выросла, что стало формальным поводом для запрета вывоза топлива из страны. Как говорил ранее министр энергетики России Николай Шульгинов, решение о запрете вывоза может быть принято после торгового дня в пятницу.

При этом, в Минфине, оценивая последствия от запрета экспорта бензина, говорили, что выпадающих доходов бюджета из-за этого не будет, поскольку они будут компенсированы за счет акциза при реализации экспортных объемов внутри страны. «Если бензин не идет на экспорт, то он идет на внутренний рынок, где платится акциз», — объяснил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Как отмечает «Лента.ру», ранее в июле замглавы Минэнерго Павел Сорокин допустил введение временного запрета на экспорт бензина. По его словам, все нормативные документы для введения временного запрета уже готовы, сейчас ведомство «смотрит детали и на ежедневную динамику».

Источник: Псковская Лента Новостей
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