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В России и мире

В Китае заподозрили утечку опасных вирусов из американской лаборатории

30.07.2021 23:15|ПсковКомментариев: 0

Китайское издание «Жэньминь жибао» заподозрило американскую лабораторию в Форт-Детрике в утечке опасных вирусов. Отмечается, что она была закрыта после вспышек пневмонии неизвестного происхождения в ее окрестностях.

Лаборатория, по данным газеты, является военной базой, где хранятся материалы о бактериологическом оружии фашистов и японского «Отряда 731». Отмечается, что в июле 2019 года в двух домах престарелых неподалеку были зафиксированы случаи пневмонии неясного генеза, а в сентябре в докладе штата Мэриленд, где расположено учреждение, упоминалась «пневмония, связанная с электронными сигаретами» и стремительный рост заразившихся.

Также появились сообщения о значительном увеличении числа респираторных заболеваний необъяснимого происхождения, после чего Центры по контролю и профилактике заболеваний США официально объявили о закрытии лаборатории в Форт-Детрике.

«Почему США закрыли эту биологическую лабораторию? Возможной причиной могла быть утечка. Однако утечка чего? И в какой степени? Все детали были скрыты под предлогом "национальной безопасности" и вплоть до сегодняшнего дня являются загадкой», — отметили в издании.

Там добавили, что вспышка коронавируса нового типа произошла в США на месяц раньше, чем в Китае. Кроме того, Национальные институты здравоохранения страны заявляли, что еще в декабре 2019 года коронавирус начала медленно распространяться по территории Соединенных Штатов, передает «Лента.ру».

Источник: Псковская Лента Новостей
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