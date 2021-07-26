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В России и мире

Ученые сообщили о необратимой катастрофе на Земле

31.07.2021 22:21|ПсковКомментариев: 1

Изменение климата Земли привело к необратимому ухудшению важнейших показателей планеты, предупредили ученые из Орегонского университета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

По словам специалистов, 2020 год стал одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений. Количество климатических бедствий на Земле растет: все чаще происходят наводнения, штормы и лесные пожары.

Все это в совокупности с ростом уровня углекислого газа превращает планету в «пороховую бочку«», считают ученые.

«Появляется все больше свидетельств того, что жизненно важные системы Земли претерпевают кардинальные изменения, это переломный момент. Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии», - говорится в их отчете.

И, несмотря на то, что в прошлом году мир погрузился в глобальный локдаун из-за эпидемии коронавируса, который позволил значительно снизить уровень загрязнения воздуха, ситуация с изменением климата не улучшилась.

Исследователи призвали человечество объединиться для преодоления природного кризиса, первопричиной которого они считают чрезмерную эксплуатацию планеты человеком.

Теги: #климат
Источник: Псковская Лента Новостей
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