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Почти 7,2 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

Количество россиян, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за большой просроченной задолженности, достигло 7,2 млн. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Речь идет о заемщиках с просроченной задолженностью свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей. «Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», - цитирует РИА Новости Эльмана Мехтиева.

Чтобы избежать такой ситуации на границе, гражданину стоит за 10-14 дней до выезда по фамилии, имени и отчеству через сайт Федеральной службы судебных приставов проверить, есть ли он в базе исполнительных производств, советует президент НАПКА.

«Если ответ положительный, то необходимо в полном объеме погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около 10 рабочих дней, пока данные будут внесены в базу. Иногда время исключения из базы сокращается, но во избежание лишних рисков стоит не доводить дело до последнего», - рассказал Эльман Мехтиев.

При этом если выехать за границу необходимо, например, на лечение, по закону можно попробовать попросить отсрочку погашения задолженности или рассрочку — для этого нужно написать заявление в ФССП или обратиться в суд.