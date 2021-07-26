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Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский

Президент факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский умер на 92-м году жизни.

Ясен Засурский. Фото: МГУ

«Да, сегодня ушел от нас великий человек», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МГУ.

«Ясен Николаевич пришел работать в Московский университет еще при Сталине. В хрущевские времена он стал основателем и бессменным руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы. Деканство Засурского вместило в себя эпохи четырех генеральных секретарей и трех президентов - от Брежнева до Путина. В России менялись президенты, президент журфака оставался неизменным», - отметили в пресс-службе МГУ.

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Декан факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 год, с 2007 года - президент факультета журналистики МГУ. Заслуженный журналист Российской Федерации.