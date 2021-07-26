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Эксперт: Пандемия коронавируса не отступит в ближайшие три года

Пандемия коронавируса не отступит в ближайшие три года, поскольку у россиян пока не сформировался коллективный иммунитет. Таким мнением поделился заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По прогнозам специалиста, в ближайшее время произойдут новые вспышки COVID-19 — из-за низких показателей иммунизации, менее 60%, пишет РИА Новости. Распространение новых штаммов, в том числе «дельта», также мешает медикам бороться с пандемией.

«У нас где-то 80% территории имеет "дельта", есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где "дельта" пока не доминирующая», - уточнил Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 1».