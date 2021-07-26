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Испытания вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» планируют начать в сентябре

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), могут начаться в сентябре после выдачи соответствующего разрешения Минздрава РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Компания "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ, участник рынка НТИ "Хелснет"), ставшая разработчиком российской рекомбинантной вакцины от коронавируса "Бетувакс-Ков-2" совместно с компанией "Бетувакс", готовится к началу клинических исследований в сентябре. Сейчас Минздрав РФ рассматривает заявку на клинические испытания вакцины и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Вакцина «Бетувакс-Ков-2» - субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации.

«По результатам доклинических исследований вакцина "Бетувакс-Ков-2" показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 на моделях животных», - отметили в пресс-службе Платформы НТИ.

Создание вакцины началось летом 2020 года. Поданная в Минздрав заявка предполагает совмещенные 1-2 фазы исследования, в которых в общей сложности примут участие 116 добровольцев от 18 до 60 лет без хронических заболеваний.