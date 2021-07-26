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В России разрешили добычу краснокнижных животных в исключительных случаях

Два новых закона о добыче животных из Красной книги РФ вступили в силу с 1 августа. Согласно новым правилам, добыча редких животных теперь в исключительных случаях допускается, сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Речь идет о федеральных законах от 22 декабря 2020 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "О животном мире"» и «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пишет ТАСС.

«Данным документом исключается положение, запрещающее осуществление любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и (или) в красные книги субъектов РФ. Указанными правилами добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, допускается только в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира», - отметили в министерстве.

Также добыча краснокнижных животных с 1 августа разрешается с целью осуществления их мониторинга, регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации.