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Назальный спрей от коронавируса разработали в Эстонии

02.08.2021 10:23|ПсковКомментариев: 3

Эстонские ученые создали спрей от коронавируса, защищающий от всех видов штаммов, вызывающих наибольшее беспокойство, передает портал Postimees.ru.

Лабораторные исследования показали, что спрей для носа обеспечивает защиту как от исходного уханьского штамма, так и от дельта-штамма индийского происхождения, а также от британских, южноафриканских и бразильских штаммов.

«Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения», - рассказал научный директор компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, Март Устав младший.

С юридической точки зрения - это не лекарство или медицинское устройство, но информация о продукте и информация на упаковке согласованы как с департаментом лекарственных средств, так и с департаментом здоровья.

Bioblock - это инновационный эстонский продукт, концепцию которого разработали исследователи Icosagen под руководством профессора Марта Устава. Для разработки и продажи BioBlock был сформирован консорциум, в который вошли ученые и специалисты из Chemi-Pharm, Icosagen, Тартуского университета, Эстонского университета естественных наук и OÜ Teadus ja Tegu. Технология продукта запатентована. Назальный спрей BioBlock производится и продается компанией Chemi-Pharm.

Теги: #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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